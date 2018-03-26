«Я работал полгода и не видел огнетушителей. Когда все случилось, пожарной сигнализации не было. Месяц назад у нас была тренировочная эвакуация. Включали пожарную тревогу, ее было очень хорошо слышно, она сигналила довольно долго. Я не знаю, почему в этот раз она не закричала», – сообщил он в комментарии «Ленте.ру».

Он добавил, что огонь распространился слишком быстро по поролоновым шарикам и батутам в игровых комнатах. Кроме того, помещение быстро заполнилось едким дымом, а увидеть что-либо было невозможно.

Он проводил коллегу и ребенка «по мышечной памяти» до лестницы на третий этаж, после чего поднялся обратно за детьми, застрявшими в игровом комплексе «Круча». Сотрудники центра набегу разували детей, которые были в тот момент на катке и не могли быстро передвигаться.

«Я находился в самой дальней детской комнате. Там есть вторая, они соединены стенкой. И эта детская комната. Она сделана, как лабиринт. Детский лабиринт. Если честно, загони меня туда, я не смогу оттуда выбраться, тем более в дыму. Я звал, пока мог, детей, вытаскивал, пока видел», — рассказал он.

Мужчина уточнил, что во время тренировочной эвакуации персонал так же выходил через центральный вход, а черным выходом никто никогда не пользовался. Двери там были закрыты на замок.

Кроме того, по данным NEWS-R, в день пожара в торговом центре находилось только три охранника. При чем договор о сотрудничестве должен был быть расторгнут в апреле.

«Планировалось открытие ночного клуба, но мы не работаем с ночным клубом. Поэтому выступили за расторжение договора», — рассказала сотрудница Частного охранного предприятия.

Также, в оперативном штабе по ликвидации последствий пожара сообщили радиостанции «Говорит Москва», что с родственников жертв пожара берут подписку о неразглашении. По словам источника, данная процедура носит протокольный характер. 27 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

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