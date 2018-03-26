Высылка российских дипломатов из США и ряда стран ЕС в ответ на отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери свидетельствует о том, что президентам РФ и Америки удалось совершить чудо, которое казалось нереальным еще несколько недель назад. Владимир Путин и Дональд Трамп объединили Великобританию и Евросоюз.

Реакция на отравление бывшего российского агента сформировала четкий ответ на вопрос о том, повлияет ли выход Британии из состава ЕС на сотрудничество между Лондоном и Брюсселем в сфере безопасности, говорится в статье The Daily Telegraph, информирует svodka.net.

Едкая горечь от переговоров по Brexit испарилась, а вместо нее возникла братская дружба. (…) Демократические страны Европы – и в этом никогда не следовало сомневаться – будут стоять бок о бок против беззаконного агрессора,

– пишет автор публикации Джанет Дейли.

Владимиру Путину, целью которого было «посеять раздор» на Западе и расколоть ЕС, наоборот, удалось сформировать единство и взаимоуважение между Британией и Европой в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить. «Отличная работа», – отмечает журналистка.

Свой вклад внес и глава Белого дома Дональд Трамп, который в одностороннем порядке объявил торговую войну странам Запада и Востока.

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«Он (Трамп – «24»), конечно, не собирается наказывать нас (Великобританию – «24») или Европу. По моему мнению, если торговый вызов чего-то стоит, Великобритания и ЕС в результате будут на более или менее постоянной основе освобождены от любых новых тарифов. И пока угроза для мировой торговли со стороны Трампа, как минимум, способствовала тому, что между британскими и европейскими лидерами воцарилось согласие и они теперь могут поделиться друг с другом тревогой и недовольством по недальновидной экономической политике Вашингтона», – заключает Дейли.

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