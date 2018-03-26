Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал, что Минкультуры штрафует кинотеатры на крупные суммы из-за несоответствия числа зрителей количеству проданных билетов, следовательно правитель кинотеатра в Кемерово мог решить запереть дверь. Группу детей могли заблокировать в кинотеатре в Кемерово из-за возможной проверки Фото: ЕРА До этого очевидцы пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово сообщили, что в одном из залов кинотеатра была заблокирована группа детей, которых привела посмотреть мультфильм учительница."Кинотеатры сейчас находятся под мощным дамокловым мечом со стороны Минкультуры и дистрибьюторов, которые очень жестко проверяют их. Я допускаю, что при таком давлении и штрафах, кто-то, к примеру правитель кинотеатра, решил, что лучше запереть дверь в кинозал", – рассказал Березин.В пресс-службе Минкульта заявили, что своим заявление представителя ассоциации, "циничная попытка уйти от ответственности и выйти из-под действия законодательства".Представитель кинопрокатной компании рассказал, что дистрибьюторы могут оштрафовать кинотеатр в случае выявления нарушений, однако такая практика не очень распространена, поскольку не все считают ее экономически целесообразной.Директор по кинопрокату входящей в холдинг "Газпром-Медиа" компании "Централ партнершип" Вадим Верещагин рассказал, что проверки соответствия числа зрителей числу проданных билетов проводятся регулярно. Для этого во время сеанса могут в том числе пересчитать зрителей по головам. При этом Верещагин отказался назвать размер штрафов, который может заплатить кинотеатр.Согласно Кодекса об административных правонарушениях штраф за сокрытия числа зрителей зависит от выручки кинотеатра. При этом минимальная сумма штрафа составляет 100 тыс. руб (более $1700), а за повторное нарушение, – не менее 400 тыс. руб.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек. Поданным МЧС РФ, при пожаре погибло по меньшей мере девять детей."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Правоохранительные органы сообщили о задержании четырех человек: технического директора компании – собственника здания, арендатора помещения, где, предположительно, начался пожар, а также сотрудника и руководителя организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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