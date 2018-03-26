|Великобритания выразила благодарность Украине за высылку российских дипломатов
|26.03.2018 22:44
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Посол Великобритании отметила, что "Украина стоит вместе с Британией перед лицом неприемлемого поведения России"Великобритания благодарит Украину за решение выслать российских дипломатов.
Об этом посол Великобритании в Украине Джудит Гоф написала в своем Twitter.
"Спасибо Павел Климкин (главе украинского МИД, - ред.) И Петру Порошенко за то, что вы стоите с Великобританией перед лицом неприемлемого поведения России" , - написала Гоф.
При этом она сделала репост сообщения в Twitter Климкин о решении Украины выслать 13 российских дипломатов в координации с друзьями и партнерами в демократическом трансатлантическом сообществе.
Отметим, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.
Также о своем намерении выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве и Латвии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила решение ряда стран выслать российских дипломатов, а Борис Джонсон заявил, что "Россия не может нарушать международные правила безнаказанно" .
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия вышлет из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .
МИД России выразил протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.