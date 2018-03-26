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Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся главы САП Холодницкого
26.03.2018 22:45

Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся главы САП Холодницкого

Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся главы САП Холодницкого

     Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

      "Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины вместе с Национальным Антикоррупционный бюро проводила следственные действия, которые касались, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого", - сообщил Ю.Луценко в эфире телеканала ICTV в понедельник.

      Кроме того, генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаются, в связи с чем, ему нечего больше сообщить на данный момент.

      "Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающим устройстве, которое было установлено в кабинете руководителя САП", - добавил генпрокурор.

      Как сообщалось, ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете главы САП Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.

      Появилась также информация о якобы намерении Н.Холодницкого уйти в отставку в ближайшее время.

      В САП заявили, что Н.Холодницкий исполняет свои обязанности в обычном режиме, а 21 марта вместе с директором НАБУ Артемом Сытником будет в Брюсселе, где, как ожидается, до конца текущей недели состоится ряд рабочих встреч.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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