36-летний полузащитник киевского "" и сборной Украины Руслан Ротань. Рассказал о своем втором пришествии в "", и сказал, что завершать карьеру в сборной Украины не планирует,передает со ссылкой на .

"Я всегда стараюсь руководствоваться исключительно профессиональными качествами, и здесь также. "" есть "", на предложение из клуба я согласился без раздумий. Команда стабильно выступает в еврокубках и всегда ставит перед собой исключительно высокие цели. Мне импонирует. Я сам всегда хочу бороться за высокие места, и это серьезная для меня мотивация. Это было, конечно, неожиданно. Чего уж кривить душой - я на такое не надеялся, и, когда поступило предложение от киевлян, то над ней не думал ", - рассказывает Руслан о своем возвращен в .

"Я всегда относился к себе очень критично. Сборная страны для меня - это огромная мотивация и работа, в первую очередь, над собой. Всегда хочется прибавлять в тех компонентах, в которых я не очень сильный, делать какой-то анализ работы и результатов. Поэтому сборная для меня - это действительно команда номер один. Так, уверен, у каждого уважающего себя футболиста с любой страны мира. Я готов оставаться игроком сборной столько, сколько буду соответствовать ее уровню. Только тренерский штаб может оценивать труд футболиста и принимать решение о его приглашение в к манду ", - рассказывает Ротань о своих делах в сборной. Сообщает 1927.kiev.ua.



36-летний полузащитник сборной Украины Руслан Ротань подписал договор с "" договор рассчитан на полгода. То есть до конца текущего сезона.

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