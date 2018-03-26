После инцидента двое сотрудников полиции обратились за медицинской помощью, жертв нет. Пострадал также полицейский автомобиль, сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Причина ДТП неизвестна, по факту инцидента проводится служебная проверка.