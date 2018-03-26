|В Одессе полицейский автомобиль упал с моста
|26.03.2018 22:52
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Причина ДТП неизвестнаВ понедельник, 26 марта, полицейский автомобиль упал с Горбатого моста в Одессе.
Фото: dumskaya.net
После инцидента двое сотрудников полиции обратились за медицинской помощью, жертв нет. Пострадал также полицейский автомобиль, сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Причина ДТП неизвестна, по факту инцидента проводится служебная проверка.
Напомним, что в Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника, который находился в нетрезвом состоянии за рулем.
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