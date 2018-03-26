В Twitter главы МИД Украины Павла Климкина появилось сообщение о соболезнованиях семьям погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По предварительным данным, украинцев между пострадавших нет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Кемерово сгорел торгово-развлекательный центр, много погибших Фото: ЕРА "Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово", – сказано в твите. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в #Кемерово. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 березня 2018 р. По данным министерства по чрезвычайным ситуациям России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек.Официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что по предварительным данным, украинцев между пострадавших при пожаре нет.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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