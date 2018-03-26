|В посольство России в Киеве приносят цветы и игрушки в связи с пожаром в Кемерово
|26.03.2018 23:00
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Ситуация под посольством спокойная, несмотря на то, что Украина выдворяет 13 российских дипломатовВ посольство России в Киеве люди приносят цветы и игрушки в связи с масштабным пожаром в Кемерово во время которой погибло 64 человека.
Фото: hromadskeradio.org
"К забору дипломатического ведомства киевляне и гости города сносят цветы в связи с масштабным пожаром в Кемерово" , - отметил журналист в эфире "112 Украина" .
Также он добавил, что сейчас ситуация под посольством России в Киеве спокойная, несмотря на то, что сегодня Украина выдворяет 13 российских дипломатов за "дела Скрипача".
Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
С горящего здания были спасены 20 человек , еще 200 эвакуированы. Число погибших в результате пожара достигло 64 человек.
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