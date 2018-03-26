Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин утверждает что «российские ботофермы» используют трагедию в российском Кемерово, где погибли десятки людей при пожаре в торговом центре, против Украины.

«С ночи отслеживаем освещение ситуации в Кемерово в информационном пространстве. Российские ботофермы запустили уже несколько раз ранее отработанную технологию (то же самое было после катастроф самолетов над Синаем и Черным морем). Главный нарратив – «украинцы радуются смертям российских детей»», — написал Золотухин.

Замминистра считает, что распространение этого тезиса «направлено на отвлечение внимания от самой трагедии, от установления реального количества жертв и поиска реальных виновников».

25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в российском Кемерове начался пожар. На данный момент подтверждена гибель 64 человек, тела 6 из них остаются под завалами ТЦ.

По числу жертв пожар в торговом центре в Кемерово оказался одним из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожаром в самарском УВД в 1999 году, когда погибли 57 человек, в станице Камышевская в Краснодарском крае в 2007 году, когда погибли 63 человека, и в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году, когда жертвами огня стали 153 человека.

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