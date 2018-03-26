Заключительная часть нашего обзора будет посвящена крайнему левофланговому участку всей зоны АТО, так называемой Станичной «дилянке», — от окрестностей поселка Лопаскино до села Сизое, находящегося практически на украинско-российской границе.

Главной «спецификой» участка является проходящая по реке Северский Донец линия разграничения. Фактически на всем ее протяжении противостоящие стороны разделены рекой. Именно эта особенность и накладывает главный отпечаток на характер и содержание боевых действий, пишет Константин Машовец для ИС, информирует svodka.net.

Кроме того, еще одной очевидной особенностью является извилистость линии разграничения, повторяющей русло реки Северский Донец. Практически это означает наличие массы возможностей для организации как оборонительных, так и наступательных действий для обеих сторон.

Ко всему прочему, тут находится один из ключевых для всей инфраструктуры региона объектов – ТЭС в городке Счастье, причем непосредственно в зоне, примыкающей к линии фронта, то есть в зоне боевых действий, что так же определенным образом влияет на содержание вооруженного противостояния.

Ну и заключительной особенностью участка является наличие значительных по территории и протяженности лесных массивов и заболоченных участков местности, особенно в пойме реки Северский Донец и участках к ней прилегающих.

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По сути, этот участок – раздолье для всякого рода рейдовых действий, партизанщины и «веселья» разнообразных диверсионно-разведывательных групп, как тактического радиуса действия, так и глубинной оперативно-тактической разведки. Леса, болота, немногочисленные проходимые дороги с раскидистыми селами и поселками.

Итак, теперь о плюсах для оккупантов в случае, если они соберутся здесь наступать:

— Первый и самый главный «+» для орков. Это местоположение участка и начертание линии фронта. По сути, два «кармана» (Айдаровский и Станичный) «предлагают» российским оккупантам на выбор две тактические возможности для организации «котлов». Естественно, при определенном усилии, благоприятных условиях и наличии соответствующих сил.

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Например, из района Красного Лимана – Славяносербска прорваться южнее Трехизбенки в сторону Райгородки или Горшковки, одновременно ударив туда же из района Веселой Горы вдоль дороги Новый Айдар – Счастье. Тогда подразделения ВСУ на участке от Лопаскино до Старого Айдара окажутся в «мешке». Это сделать будет очень трудно (о причинах ниже).

В другом варианте, просто и без затей, с рубежа Христово-Паньковка нанести удар в сторону государственной границы, или в направлении поселка Широкий, расположенного на дороге деревня Луганская – Широкий, идущей вдоль границы. В обоих случаях большие проблемы для Станичной группировки ВСУ практически гарантированы. Тем более, что, по оперативным данным нашей группы, оккупанты о чем-то таком и думали (в районе Обозного и Христово, по нашем сведениям располагается нечто типа усиленного батальона с резервом на Стукаловой Балке в таком же размере).

— Непосредственная близость территории сопредельного государства к рассматриваемому участку значительно упрощает для российских оккупационных войск процесс подготовки к возможному наступлению. Передислокация войск и техники, а также подвоз средств материального обеспечения, благодаря этому, могут быть осуществлены оперативно. Добавим к этому наличие в непосредственном оперативно-тактическом тылу крупного узла коммуникаций с разветвленной сетью инфраструктуры — собственно сама «столица» ОРЛО, город Луганск.

— В случае принятия решения российским командованием на проведение условной операции под названием «приграничный Сталинград», оно вполне может из-за вышеуказанных особенностей этого участка даже не заморачиваться какими-либо «тактическими» соображениями, а «решить проблему кардинально» спланировав удар со своего малонаселенного и «дикого» левого фланга на этом участке прямо через Райгородок и южнее Нового Айдара на Городище у российской границы (тогда весь участок попадает в котел). Точно туда же можно попытаться ударить и с плацдарма у Счастья. То есть, можем констатировать наличие целой череды ВОЗМОЖНЫХ наступательных планов агрессора на этом участке.

Теперь о минусах:

— Самый главный – река Северский Донец. Чтобы куда-либо наступать, даже просто закинуть неких «заблудившихся» солдат нам в тыл для всякого рода пакостей и подрывов, надо преодолеть Северский Донец. Проще говоря – форсировать. Небольшую группу из 7-8 человек можно переправить скрытно и без особых проблем. А вот перекинуть на другой берег мотострелковую роту на БМП, ну или «по бедности» на МТ-ЛБ, будет тяжело. Мало того, что военнослужащие ВСУ «не вовремя» все это обнаружат, ибо присутствие и перемещение чего-либо даже отдаленно напоминающего десантно-переправочные средства в тылах оккупационных войск украинская военная разведка отслеживает С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ, так и проделывать это придется под плотным и прицельным огнем ВСУ, в условиях серьезного минирования поймы реки, а иногда и самого русла.

— Леса и болота, по большей части, могут встретиться оккупантам ЗА рекой. Даже предположив, что им каким-то образом удалось форсировать реку в значительном количестве, надо понимать, что дальше придется прорываться через лесистые и заболоченные участки местности. А это явно не способствует повышению среднесуточной скорости продвижения наступающей группировки войск, тем более под огнем противника.

— Все вышеперечисленные ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ возможности, касающиеся наступления российских оккупантов на этом участке, непременно, ИЗВЕСТНЫ и командованию ВСУ. Посему, система обороны их на этом участке все это учитывает (детали, по понятным причинам, мы опустим). Можно смело утверждать, что если соперник вздумает тут «куда-то» наступать, их будет ожидать целая череда очень неприятных сюрпризов. Такой расклад сил и возможностей там наблюдался уже в 2016-м году (я там был, и видел собственными глазами). Вряд ли для оккупантов ситуация за прошедшее время кардинально улучшилась.

— Еще одно. Вскрыть сосредоточение и развертывание какой-либо ударной группировки оккупационных войск на этом участке украинскому военному командованию намного проще и легче, нежели проделать тоже самое оркам в отношении ВСУ, по все тем же причинам. Со стороны «нашего берега» Донца сплошь леса, заросли и прочие болота, с их – довольно значительные открытые участки местности. Плюс населенные пункты, например, Луганск, где кто-то обязательно «что-то увидит, что-то услышит» и т.д.

— Для успешного форсирования полноводной реки оккупантам потребуется много чего – от стаскивания значительного количества артиллерийских стволов для огневого прикрытия уязвимой на время форсирования реки наступающей группировки войск, заблаговременного подтягивания поближе к реке понтонов для тяжелой техники, до проведения предварительной инженерной разведки подходов к ней же, и разминирования ее обеих берегов на выбранном участке. Вряд ли это останется незамеченным ВСУ, а значит, даст им временную фору для адекватного реагирования.

— Ко всему прочему, надо учитывать, что успешно обороняться, или, по крайней мере, успешно тормозить наступление врага именно в первом эшелоне, ВСУ в местных условиях может намного меньшими силами и средствами, нежели это оно может делать на каких-то значительных открытых участках, например под Мариуполем или в районе Светлодарской дуги. Это дает возможность основные силы и средства оттянуть несколько в глубину боевых порядков, создав впереди нечто вроде «полосы обеспечения», в которой наступающий соперник увязнет, вынужденный под снайперским огнем, постоянно натыкаясь на мины и заграждения, продвигаться, образно говоря, «по яйца в болоте». А потом, измотав противника, «треснуть» этими резервами в удобном или заранее выбранном месте…

В общем, подводя итог обзору рассматриваемого участка, я бы пришел к выводу о том, что «не все то золото, что блестит». На первый взгляд, у оккупантов тут целая куча заманчивых возможностей и условий. В первую очередь, по двум основным факторам – начертание линии фронта, когда сразу две тактические группы ВСУ еще до начала гипотетических активных действий УЖЕ находятся как бы в полуокружении, плюс близость баз путинского «военторга». Однако, если всмотреться в реальные условия, и допустить, что враг в адеквате, то российские оккупанты в случае своего наступления на этом участке рискуют «конкретно напороться на затрещину».

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