|В Киеве правые пытались сорвать дискуссию о распространении ультраправых движений
|26.03.2018 23:08
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Полиции удалось уладить ситуациюВ Киеве представители праворадикальных движений пытались сорвать дискуссию на фестивале документального кино Docudays UA о распространении ультраправых движений в галерее IZONE.
Фото: Николай Мирный / humanrights.org.ua
Активисты блокировали вход в помещение и срывали плакаты фестиваля о равенстве со стен IZONE, сообщает Центр информации о правах человека, который был одним из организаторов мероприятия.
Согласно сообщению, помещение разблокировали с помощью сотрудников полиции. После этого дискуссия все же состоялась.
Руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля сообщил "Радио Свобода" , что "абсолютно удалось решить ситуацию" .
"Спокойно, никаких проблем нет. Пришла группа протестующих на фестиваль. Они изуродовали плакать. Приехала полиция, вмешалась, мы вывели их из зала и обеспечили свободный проход всех участников" , - сказал Зозоля.
Напомним, что Киеве отказываются бесплатно установить социальную рекламу в метро .
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