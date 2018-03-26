Полиции удалось уладить ситуацию

Активисты блокировали вход в помещение и срывали плакаты фестиваля о равенстве со стен IZONE, сообщает Центр информации о правах человека, который был одним из организаторов мероприятия.

Согласно сообщению, помещение разблокировали с помощью сотрудников полиции. После этого дискуссия все же состоялась.

Руководитель патрульной полиции Киева Юрий Зозуля сообщил "Радио Свобода" , что "абсолютно удалось решить ситуацию" .

"Спокойно, никаких проблем нет. Пришла группа протестующих на фестиваль. Они изуродовали плакать. Приехала полиция, вмешалась, мы вывели их из зала и обеспечили свободный проход всех участников" , - сказал Зозоля.