Документ, в котором изложены характеристики флагманских смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, был опубликован в Сети. Ожидается, что объявление гаджетов состоится 27 марта этого года. Об этом пишет со ссылкой на .

По предварительной информации, топовая модель линейки будет оснащена тройной камерой, модули которой имеют согласие 40+20+8 мегапикселей. В то же время у младшей будет двойная камера с модулями 20 и 12 Мп.

Также известно, что Huawei P20 получит дисплей с диагональю 5,8 дюйма и козырьком, расположенном вверху. Разрешение экрана составит 2240×1080 точек.

Гаджет также получит процессор Kirin 970 с тактовой частотой 2,3 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Что касается Huawei P20 Pro, то его основная камера должна получит "гибридный зум" - 3-кратный оптический и 5-кратный цифровой. Также гаджет оснащен 8-мегапиксельным монохромным сенсором.

По части стоимости ожидается, что базовая младшая версия линейки будет продаваться за 649 евро, а старшая - за 899 евро.

Ранее сообщалось, что был выпущен смартфон, предназначенный .

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