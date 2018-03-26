Россия на протяжении последних десяти лет изучала способы доставки нервно-паралитических веществ в Великобританию, вероятно, для совершения убийств, сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. Вчера 23.56 | комментариев: Мэй выступила в парламенте Фото: ЕРА По ее словам, у властей Британии есть информация, что на протяжении последних десяти лет Россия изучала способы доставки нервно-паралитических веществ в страну, вероятно, для совершения убийств.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мэй великобритании премьер-министр тереза лет Теги: мир