Родственники погибших в Кемерово жалуются на агрессивность полиции, нерасторопность МЧС и черствость местных чиновников. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.45 | комментариев: Полиция оцепила район ЧП Фото: ЕРА "Пока пожар шел, мы шесть часов стояли на улице, вообще никто к нам ни разу не вышел. Торговый центр был оцеплен полицией. Полицейские вели себя крайне агрессивно. Мы бегали через улицу то взад, то вперед, пока эта "Вишня“ горела, нас не подпускали, ничего не объясняли. Над зданием валили клубы дыма, наши дети горели, а мы просто наблюдали", – утверждает она.Ольга узнала о случившемся от мужа Александра, который отвел девочек в кинотеатр, а сам остался дожидаться окончания сеанса. Около 16.00 по местному времени (12.00 по Киеву) одна из дочерей позвонила ему и сказала, что в зрительном зале много дыма, а двери закрыты.Александр бросился на помощь, но подойти к кинозалам, по его словам, было уже невозможно.Он вышел на улицу и увидел пожарных, которые собирались начать тушение с крыши."Я им сказал, что на четвертом этаже дети заперты в задымленном зале, их нужно выводить, они еще живые. МЧСники согласились, но целых три минуты – бл...дь, три минуты – надевали маски! И только потом зашли в здание. Я им показал лестницу, по которой быстрее только можно прибежать в кинотеатр, и они сначала пошли за мной, а потом какой-то мужик сказал им, что на центральной лестнице огонь, – и они, проклятые, побежали за ним. Я им говорю: "Дайте мне маску-самоспасатель, я сам их вытащу“. А они – мне: "Не положено. Все должно быть по распорядку“, – пожаловался мужчина.Ольга Лиллевяли также отметила, что поражена неотзывчивостью и грубостью чиновников, которые держали в неведении родственников пострадавших."В половине десятого муж уже за грудки полицейского взял и стал кричать: "Власть, покажись же нам! Скажи: сколько детей умерло? Чего нам ждать? Где взять информацию?“ – рассказала она.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. По данным министерства чрезвычайных ситуаций России, число погибших в результате пожара достигло 64 человек, между них по меньшей мере девять детей."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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