|Выдворение российских дипломатов укрепит украинскую безопасность - Порошенко
|26.03.2018 23:22
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Выдворение с территории Украины российских дипломатов укрепит украинскую безопасность. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к украинцам, передает
"Выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия 5 колонны по дестабилизации ситуации в Украине. Наши дипломатические отношения в Украине де-факто заморожены, давно нет послов и дипломатическое присутствие сведено почти до нуля, того критического минимума, который позволяет заботиться о наших гражданах-заложников РФ", - заявил Порошенко.
Напомним, в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.
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