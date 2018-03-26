|Военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует, - Аваков
|26.03.2018 23:24
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По словам министра, Нагцвардия должна быть готова к решению конфликтаМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что военного варианта разрешения ситуации в Донбассе не существует, вопрос возвращения оккупированной территории можно будет решить с помощью введения правоохранительной миротворческой миссии.
Арсен Аваков. Фото:bykvu.com
"Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно решить только с помощью правоохранительной миротворческой миссии, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы. Именно здесь расположен центр подготовки таких бойцов. А после завершения конфликта они будут работать на безопасность украинский " , - сказал Аваков в понедельник в Международном центре подготовки Национальной гвардии в с. Старый (Бориспольский район Киевской области), сообщает департамент коммуникации МВД.
По его словам, именно эта база подготовки соответствует всем критериям, чтобы подготовить специалистов. Министр также отметил, что на этом полигоне могут происходить тренировки всех сил и подразделений МВД, в том числе международных.
Ранее Арсен Аваков уже заявлял, что Национальная гвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию в ОРДЛО в рамках мирного плана деоккупации.