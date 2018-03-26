В апреле украинцы в честь Пасхи будут отдыхать три дня подряд – с 7 по 9 число. А в мае ожидается три дополнительных выходных – 1, 9 и 27 числа. При этом выходной на 2 мая отменили еще в прошлом году. Всего в 2018-м, согласно постановлению правительства, ожидается 11 дополнительных выходных из-за праздников и памятных дат. А в связи с Рождеством можно будет «гулять» два дня – в январе (отмечают православные) и декабре (отмечают католики).

В этом году, вероятно, украинцы последний раз не пришли на работу 8 марта и отдыхали в понедельник, если праздничная дата была в субботу или воскресенье. Во всяком случае, такие нововведения предлагаются в законопроекте Института национальной памяти.

«Обозреватель» разобрался, как изменился календарь выходных и праздников в Украине.

Сколько будем отдыхать в этом году и что меняют

Несколько месяцев назад Кабинет министров принял постановление, которым определил дополнительные выходные в Украине. Так, как и в прошлом году, украинцы смогут воспользоваться «лишними» 11 выходными.

Четыре – в связи с религиозными праздниками: 7 января и 25 декабря (Рождество), 8 апреля (Пасха), 27 мая (Троица), еще семь – в связи с государственными праздниками и памятными датами: 1 января (Новый год), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (День труда), 9 мая (День победы над нацизмом), 28 июня (День Конституции), 24 августа (День независимости) и 14 октября (День защитника).

По сравнению с прошлым годом, «пропал» выходной 2 мая, при этом его компенсировали выходным 25 декабря. К слову, во многих европейских странах отдыхают меньше. К примеру, в Португалии, Польше – только 9 «праздничных» выходных.

Институт национальной памяти разработал законопроект, которым предлагают сократить число дополнительных выходных до 9. Документ отправили на рассмотрение в Министерство культуры. Так, в проекте предлагают отменить выходные 8 марта, 9 мая, 1 мая и отмечать Рождество только один раз в году. При этом вместо Дня победы предлагают сделать выходным 8 мая – День памяти и примирения.

Как изменят календарь

Кроме того, институт также выступил против практики переносить выходные с субботы и воскресенья на понедельник.

«Опираясь на общеевропейскую традицию не переносить выходные праздничные дни на следующие рабочие. Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс законов о труде Украины предусмотрев, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным днем, выходной день на следующий после государственного праздника день не переносится», – говорится в законопроекте Института памяти.

Правда, против такого нововведения выступили религиозные организации. Поэтому для отдельных праздников Троицы, Рождества и Пасхи, практику переноса выходного решили оставить.

Сколько только отдыхают украинцы

Помимо выходных в субботу и воскресенье и дополнительных выходных, украинцам положен ежегодный отпуск продолжительностью не менее 24 дней. Сейчас в Раде находится законопроект под авторством Владимира Гройсмана и нескольких народных депутатов, которым предлагают увеличить ежегодный отпуск на 28 дней. Документ планировали принять еще осенью, однако на данный момент он проголосован только в первом чтении.

Также, согласно действующему Кодексу законов о труде, дополнительный отпуск положен за «работу на вредных условиях», «за особый характер труда» и в других случаях.

К слову, в Германии оплачиваемый ежегодный отпуск составляет 30 дней, а во Франции – 35. Один из самых коротких отпусков – у мексиканцев. Им положено только лишь 6 дней отпуска в году. В России отпуск составляет 28 дней, в Польше – 26, а в Беларуси – 24 дня.

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