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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Майами
26.03.2018 23:28
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина из Украины в 1/8 финала Miami Open обыграла 20-ю в рейтинге Эшли Барти из Австралии. Свитолина вошла в восьмерку лучших на турнире в Майами Фото: EPA Четвертая ракетка мира Свитолина безуспешно начала игру против австралийки, которая в рейтинге WTA идет 20-й. Вскоре после начала матча счет был 5:2 в пользу Барти. Однако спортсменка из Харькова выиграла пять геймов подряд и повела по сетам.В начале второй партии Свитолина взяла подачу соперницы, после чего удержала преимущество.Матч продолжался час и 20 минут.В третьем круге украинка также обыграла соперницу из Австралии – Дарью Гаврилову.В 1/4 финала турнира в Майами Свитолина встретится с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) – Елена Остапенко (Латвия).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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