Четвертая ракетка мира Элина Свитолина из Украины в 1/8 финала
Miami Open обыграла 20-ю в рейтинге Эшли Барти из Австралии.
Свитолина вошла в восьмерку лучших на турнире в Майами Фото: EPA
Четвертая ракетка мира Свитолина безуспешно начала игру против
австралийки, которая в рейтинге WTA идет 20-й. Вскоре после начала
матча счет был 5:2 в пользу Барти. Однако спортсменка из Харькова
выиграла пять геймов подряд и повела по сетам.В начале второй
партии Свитолина взяла подачу соперницы, после чего удержала
преимущество.Матч продолжался час и 20 минут.В третьем круге
украинка также обыграла соперницу из Австралии – Дарью Гаврилову.В
1/4 финала турнира в Майами Свитолина встретится с победительницей
пары Петра Квитова (Чехия) – Елена Остапенко (Латвия).
Сводка.нет - Новости Украины и Мира