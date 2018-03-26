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С начала суток боевики осуществили 20 обстрелов, - штаб
26.03.2018 23:32
С начала суток боевики осуществили 20 обстрелов, - штаб
В штабе заявляют, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО
Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня.
С начала суток боевики осуществили 20 обстрелов, - штаб Фото: из свободных источников

С начала суток агрессор совершил 20 обстрелов позиций ВСУ, передает пресс-центр штаба АТО. 

В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты часто вели огонь по укреплениям ВСУ в Водяное. Также враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополь, Песков, а стрелковое оружие - близко Марьинки, Широкино, Талаковка и Гнутово.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов соперник обстрелял опорные пункты ВСУ неподалеку Новгородского. 

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО.

Напомним, что с а прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям в районе проведения АТО .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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