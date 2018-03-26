В штабе заявляют, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО

С начала суток агрессор совершил 20 обстрелов позиций ВСУ, передает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты часто вели огонь по укреплениям ВСУ в Водяное. Также враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополь, Песков, а стрелковое оружие - близко Марьинки, Широкино, Талаковка и Гнутово.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов соперник обстрелял опорные пункты ВСУ неподалеку Новгородского.

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО.