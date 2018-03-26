Задержанному охраннику кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", где погибли десятки людей, грозит до семи лет заключения. По делу о пожаре в Кемерово проходят пять подозреваемых Фото: EPA Задержанному сотруднику ЧОПа грозит до семи лет заключения, согласно части 3 статьи 219 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований пожарной безопасности).По словам Петренко, в общем задержали пятерых подозреваемых. Уже допросили технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, в том числе девять детей. Есть пропавшие без вести."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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