Белорусскую активистку Анну Смолевич, главу движения “Молодежи БНФ” Анну Смилевич суд оштрафовал за сбор подписей в поддержку белорусского языка 21 февраля 2018 года. Об этом сообщает со ссылкой на белорусские СМИ.

“Суд посчитал, что девушка нарушила закон о массовых мероприятиях”, — сообщает Белсат.

Суд оштрафовал Анну Смолевич на 15 базовых величин (около 190 долларов США 190 ред.)

“Самое интересное, что на суд ее не приглашали, просто прислали домой постановление из суда”, — отмечается в группе “Молодежи БНФ” в Фейсбуке.

Отметим, что активисты “Молодежь БНФ” собирали подписи за создание университета с преподаванием на белорусском языке.

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