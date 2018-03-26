В Министерстве иностранных дел Польши не обсуждали с посольством Украины в стране вопрос создания Государственного агентства по делам украинских мигрантов. Об этом Радио НВ сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Сообщается, что консульский отдел и консул постоянно взаимодействуют с гражданами, и в случае возникновения проблем предоставляют соответствующую необходимую помощь, передает со ссылкой на .

"Учитывая такое большое количество граждан в Польше, без сомнения нужно как-то на это реагировать. Пока мы делаем это силами посольства, консульского отдела, наших почетных консулов", - сказал Дещица.

Он также призвал украинцев не устраиваться на работу в Польше нелегально, добавив, что в Польше официально трудоустроено около миллиона украинских граждан.

"Такие выводы можно сделать, учитывая количество выданных виз и разрешений на работу. Но сложно посчитать тех лиц, прибывающих в Польшу на основании биометрических паспортов, которые имеют право находиться три месяца в Польши", - сообщил дипломат.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Польши заявили о целесообразности создания госагентства по делам трудовых мигрантов из Украины.

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