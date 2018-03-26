Об этом «Апострофу» заявил дипломат, руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

По его словам, отношения между Западом и Россией переходят на новый этап, который будет значительно более агрессивным, интенсивным и конфронтационным, чем подход, который применяли до сих пор -сдерживание и диалог.

«Понятно, что это выкристаллизуется чуть позже. В том числе, скажем, и намерения не ограничиваться высылкой дипломатов (в связи со скандалом из-за отравления экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери, — ред.), довольно шаблонным шагом, а перейти, например, к арестам недвижимости, других финансовых активов. Нынешние действия действительно свидетельствуют о начале новой стадии противостояния», — сказал Яременко.

Вместе с тем, он напомнил, что Россия всегда зеркально отвечала на высылку дипломатов, потому она это сделает и сейчас.

«А в остальном вопрос не в реакции России, а в том, что высылка дипломатов является реакцией на ее агрессивную, милитаристскую внешнюю политику. Россия провоцирует такие действия, а не реагирует на них, это тоже надо учитывать», — сказал эксперт.

Яременко подчеркнул, что конфронтация обостряется, конфликт углубляется, и не только насчет Украины.

«И совершенно точно Россия не будет отступать: это невозможно по той причине, что Путин применяет подход сосредоточения внимания на себе, своих требованиях, напоминая, что он — соперник. Ему не удалось стать полноправным партнером, и он решил стать полноправным врагом или противником. Этот подход диктует необходимость продолжать эскалацию. Если он перестает быть противником, у него нет аргументов, чтобы стать партнером», — подытожил он.

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