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Луценко заверил, что дела большинства лишенных неприкосновенности нардепов направят в суды в 2018 году
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27.03.2018 00:00
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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко не последний
избранник, которого Генеральная прокуратура Украины хочет привлечь
к ответственности, отметил глава ведомства Юрий Луценко. Луценко: Я
видел материалы о следующих прошениях в парламент Фото: EPA "В этом
году, я уверен, что (дела. – ) большинства депутатов,
на которых было решение парламента о снятии депутатского
иммунитета, будут направлены в судебные процессы", – заверил
он.Луценко отметил, что внефракционный народный депутат Надежда
Савченко не последний избранник, которого ГПУ хочет привлечь к
ответственности."Я видел материалы, которые свидетельствуют о
следующих прошениях в парламент, они исключительно обоснованные и
будут базироваться на полученных законным путем
доказательствах", – уточнил генпрокурор.В Раде восьмого созыва
сняли неприкосновенность с десяти депутатов: внефракционных Сергея
Мельничука, Сергея Клюева, Александра Онищенко, Борислава
Розенблата и Савченко, Вадима Новинского, Михаила Добкина и
Евгения Бакулина из Оппозиционного блока, Олеся Довгого
из группы "Воля народа", а также Максима Полякова из "Народного
фронта".14 марта 2018 года Луценко сообщал, что в
парламент могут направить два новых представления.
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