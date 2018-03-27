|Президент Южной Кореи лично проверил, как строится атомная электростанция для его страны в ОАЭ
|27.03.2018 00:05
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Государственное информационное агентство WAM сообщило в понедельник, что могущественный наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян отправился с Муном на атомную электростанцию Барака.
В поездке, закрытой для других СМИ, два лидера заявили о завершении работы над первым реактором в Бараке.
Атомная установка стоимостью 20 миллиардов долларов — это первая попытка Сеула построить атомную электростанцию за рубежом. Первый из четырех ее реакторов будет построен в западной пустыне ОАЭ близко от границы с Саудовской Аравией. Его планируется запустить в этом году, сделав его первой атомной электростанцией на Аравийском полуострове.
Также в планах Муна было посещение культурного мероприятия в понедельник вечером в Абу-Даби.
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