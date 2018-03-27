Исландские чиновники не будут посещать Россию по случаю чемпионата мира по футболу, а также решили отказаться от всех контактов высокого уровня с представителями РФ. Об этом сообщает со ссылкой на исландское издание Morgunblaðið.

“Все двусторонние встречи с российскими должностными лицами приостановлены на неопределенный период. В соответствии с этим решением, исландское руководство не будет посещать РФ в рамках Чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом”, — сообщило министерство иностранных дел страны.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, отмечает издание. Российского посла вызвали в МИД, чтобы сообщить это решение.

В то же время, Исландия, в отличие от ряда других государств, не объявлять персонами нон-грата российских дипломатов.

Напомним, Украина, Канада, США, а также 14 государств-членов ЕС вышлют 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств.

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