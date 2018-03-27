Стала известна причина смерти хорватского футболиста. Защитник хорватского клуба "Марсон" Бруно Бобан умер 25 марта. В ходе матча в третьем хорватском дивизионе Бобаном в грудь попал мяч, в результате чего футболист упал на газон. Позже игрока доставили в больницу, где он умер.

"Сегодня, 26 марта, врачи произвели вскрытие. 25-летний Бруно Бобан умер от сердечного приступа. Сегодня же состоялись похороны футболиста", -передает со ссылкой на .

В хорвата осталась жена и двое маленьких детей.

Молодой футболист 25-летний Бруно Бобан умер в 25 лет во время матча. Трагическое событие зафиксировали камеры, которые снимали матч.

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