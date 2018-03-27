Федеральная торговая комиссия США проверит соблюдение правил безопасности и конфиденциальности в связи со скандалом вокруг сбора данных пользователей Facebook. Facebook стал объектом федерального расследования в США Фото: EPA Комиссия проверит, соблюдаются ли правила защиты конфиденциальной информации."ФТК крайне серьезно относится к недавним сообщениям в прессе, в которых выражается серьезная обеспокоенность соблюдением правил конфиденциальности Facebook. Комиссия подтверждает, что ведется непубличное расследование в отношении этих правил", – говорится в сообщении.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Впервые о возможном применении Cambridge Analytica методов психометрии писал в декабре 2016 года швейцарский журнал Das Magazin. В статье сообщалось, что за несколько месяцев до выборов президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп нанял эту британскую фирму в качестве "цифрового штаба".Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook.Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. Он также выкупил рекламу в воскресных британских газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку данных.По данным американских СМИ, Цукерберг 19–20 марта потерял $6,7 млрд из-за информации, что Cambridge Analytica могла повлиять на выборы США с помощью информации о пользователях соцсети. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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