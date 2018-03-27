|
Власти США начали расследование против Facebook из-за утечки данных пользователей
|
27.03.2018 00:16
|
Федеральная торговая комиссия США проверит соблюдение правил
безопасности и конфиденциальности в связи со скандалом вокруг сбора
данных пользователей Facebook. Facebook стал объектом федерального
расследования в США Фото: EPA Комиссия проверит, соблюдаются ли
правила защиты конфиденциальной информации."ФТК крайне серьезно
относится к недавним сообщениям в прессе, в которых выражается
серьезная обеспокоенность соблюдением правил конфиденциальности
Facebook. Комиссия подтверждает, что ведется непубличное
расследование в отношении этих правил", – говорится в
сообщении.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей
Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4
News снял на скрытую камеру разговор с главой
британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который
признался, что более 200 раз влиял на избирательные
кампании по всему миру.Впервые о возможном
применении Cambridge Analytica методов психометрии писал в
декабре 2016 года швейцарский журнал Das Magazin. В статье
сообщалось, что за несколько месяцев до выборов президента США
кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп нанял эту
британскую фирму в качестве "цифрового штаба".Компания пыталась
моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им
релевантную политическую рекламу.Газета The New York
Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала
личные данные 50 миллионов пользователей Facebook.Руководитель
компании Facebook Марк Цукерберг пообещал, что работу соцсети
усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей.
Он также выкупил рекламу в воскресных британских газетах, чтобы
принести извинения за возможную утечку данных.По данным
американских СМИ, Цукерберг 19–20 марта потерял $6,7 млрд из-за
информации, что Cambridge Analytica могла повлиять на выборы США с
помощью информации о пользователях соцсети.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира