Высшая квалификационная комиссия судей сможет работать без Общественного совета добродетели и оценивать судей самостоятельно. Но не отказывается от сотрудничества. Об этом рассказал секретарь квалификационной палаты Станислав Щотка,передает со ссылкой на .

"Общественный совет никто не вытеснял из процесса оценки судей. 23 марта мы приняли решение без их выводов. Но никто не собирался игнорировать выводы предоставленые Общественным советом добродетели. Мы просто отметили, что нужно быть точными в формулировке. Попросили устранить недостатки. Мы бы хотели , чтобы документы нашей партнерской организации выдерживали критику, поскольку становятся частью судейского досье. Они должны нам помогать, а не были предметом, через который комиссия спотыкается.

Общественный совет это надежный источник информации. Однако только когда их выводы надлежащим образом оформлены. Противоположных примеров довольно. Мы хотели упорядочить работу общественного совета. Чтобы понимать, кто заседал и какие решения приняли. Давайте напряжемся и будем вместе работать. Кто хочет - ищет возможность, кто не хочет - ищет причины. Было много положительных моментов. Высшая квалификационная комиссия получала больше информации от ГРД для полноценного и качественного оценивания судей. Мы не против сотрудничать в будущем", - сказал Щотка.

"Общественный совет это часть нашей процедуры. А не наоборот. Поэтому мы и устанавливаем правила. Мы ничего унизительного и неконструктивного для не решили. Окончательное решение за нами. Самоустранение Общественного совета добродетели от оценки судей никак не повлияет на работу или легитимность решений ВККС" , - сказал председатель квалификационной комиссии Сергей Козьяков.

26 марта Общественный совет добродетели заявил, что прекращает участие в процессе оценки судей. "На судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей Украины устраивает судьям псевдоперевирку их профессионального уровня и добродетели. Чтобы общественность не препятствовала такой деятельности. Комиссия своими изменениями в порядок оценки судей технически "вытеснила" ГРД с одной из главных этапов судебной реформы - переаттестации судей" - объяснили в Общественном совете.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира