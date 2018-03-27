|Емілі Ратажковскі показала, як чоловік мастить їй сідниці спреєм (ФОТО)
|27.03.2018 00:41
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Емілі Ратажковскі давно пора присудити звання найбільш відвертої моделі всього Інстаграму: "оголених" фото у акаунті зірки більше, ніж "нормальних" і Емілі зовсім не соромиться демонструвати принади у різних ракурсах.
Цього разу зірка показала заодного й свого чоловіка - продюсера та актора Себастьяна Бір-Макларда. На фото Ратажковскі топлес стоїть повернута до нього сідницями, а сам Себ наносить на них спрей "відблиску" - зірка готується до чергової фотосесії.
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