Погода, Новости, загрузка...
Емілі Ратажковскі показала, як чоловік мастить їй сідниці спреєм (ФОТО)
27.03.2018 00:41
7011_455.jpg (18.64 Kb)

Емілі Ратажковскі давно пора присудити звання найбільш відвертої моделі всього Інстаграму: "оголених" фото у акаунті зірки більше, ніж "нормальних" і Емілі зовсім не соромиться демонструвати принади у різних ракурсах.

Цього разу зірка показала заодного й свого чоловіка - продюсера та актора Себастьяна Бір-Макларда. На фото Ратажковскі топлес стоїть повернута до нього сідницями, а сам Себ наносить на них спрей "відблиску" - зірка готується до чергової фотосесії.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 25 Бер 2018 р. о 4:58 PDT


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить