|Порошенко высказался о выдворении российских дипломатов
|27.03.2018 00:44
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убежден, что выдворение из страны российских дипломатов укрепит безопасность в Украине и ослабит усилия "пятой колонны" в дестабилизации внутренней ситуации,передает со ссылкой на .
"Сегодня российский агрессор получил мощную солидарную реакцию цивилизованного мира на циничную химическую атаку в Солсбери. Убежден, что выдворение с территории Украины 13 российских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия "пятой колонны" по дестабилизации внутренней ситуации в Украине", - говорится в обращены президента.
Дипломатические отношения Украины с Россией сейчас де-факто заморожены.
"Давно нет послов и дипломатическое присутствие сведено почти к нулю тому критическому минимуму, который позволяет заботиться о наших гражданах заложниках в России", - добавил он.
Украина продолжает координировать усилия по западными союзниками и партнерами по дальнейшему усилению давления на российского агрессора.
"Запад и Украина твердо стоят единым фронтом в борьбе с российской агрессией и попытками Кремля расшатать единство и уничтожить демократические ценности", - подытожил Порошенко.
Украина не высылает российских дипломатов, потому что высылка украинских консулов оставит украинских политзаключенных в без поддержки.