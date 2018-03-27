Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде не сомневается в результатах расследования отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которые предоставил официальный Лондон. Серейде: Такой случай должен иметь последствия Фото: EPA Она заверила, что правительство Норвегии не сомневается в результатах расследования отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, проведенного Лондоном."Использование нервного агента в Солсбери – очень серьезный вопрос. Это первый случай, когда химическое оружие использовалось на европейской территории со времен Второй мировой войны. Такой случай должен иметь последствия", – пояснила Серейде.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Официальный Лондон заявил, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Кремль отверг обвинения. 14 марта власти Великобритании объявили о высылке из страны 23 российских дипломатов. Россия внесла в списки персон нон грата такое же количество британских представителей.26 марта председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что российских дипломатов вышлют из 14 стран ЕС. В этот же день глава Белого дома Дональд Трамп приказал депортировать из США 60 сотрудников дипмиссий РФ. Также американские власти закроют российское Генконсульство в Сиэтле.13 российских дипломатов выдворит Украина.В Совете Федерации РФ пообещали симметричный ответ на такие действия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки серейде марта российских что власти Теги: мир