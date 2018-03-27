Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде не сомневается
в результатах расследования отравления бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля, которые предоставил официальный Лондон.
Серейде: Такой случай должен иметь последствия Фото: EPA Она
заверила, что правительство Норвегии не сомневается в результатах
расследования отравления бывшего российского разведчика Сергея
Скрипаля, проведенного Лондоном."Использование нервного агента в
Солсбери – очень серьезный вопрос. Это первый случай, когда
химическое оружие использовалось на европейской территории со
времен Второй мировой войны. Такой случай должен иметь
последствия", – пояснила Серейде.4 марта 2018 года 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери. Официальный
Лондон заявил, что во время покушения использовался
разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".
Кремль отверг обвинения. 14 марта власти Великобритании
объявили о высылке из страны 23 российских дипломатов.
Россия внесла в списки персон нон грата такое же количество
британских представителей.26 марта председатель Европейского совета
Дональд Туск сообщил, что российских дипломатов вышлют из 14 стран
ЕС. В этот же день глава Белого дома Дональд Трамп
приказал депортировать из США 60 сотрудников дипмиссий РФ. Также
американские власти закроют российское Генконсульство в Сиэтле.13
российских дипломатов выдворит Украина.В Совете Федерации РФ
пообещали симметричный ответ на такие действия.
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