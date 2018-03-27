В этом году состоятся судебные процессы над большинством лишенных неприкосновенности народных депутатов. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает .

“Народные депутаты имеют особый статус и правоохранительная система не имеет права начинать любые действия с решением парламента о лишении депутатского иммунитета. Поэтому, когда такое согласие предоставляется, начинается длинная и рутинная работа — допросы, экспертизы, которые часто длятся до года и другие следственные действия. Однако, в этом году, я уверен, большинство депутатов на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут доставлены в судебных процессов”, — сказал он.

Генпрокурор также отметил, что народный депутат Надежда Савченко — не последний парламентарий по которому было внесено представление на снятие депутатськои неприкосновенности.

“В работе я вижу материалы, свидетельствующие о следующих представление в парламент, но они будут исключительно обоснованные и базироваться на полученных законным путем доказательствах”, — добавил он.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на её задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем её подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Ю.Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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