Генеральная прокуратура изучает возможные контакты лидера “Украинского выбора” Виктора Медведчука с председателем организации “Офицерский корпус” Владимиром Рубаном и народным депутатом Надеждой Савченко. Об этом в эфире программы “Свобода слова” сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает

Он отметил, что у ГПУ есть вопросы к деятельности “Украинско выбора”. Луценко также отметил, что Генпрокуратуру интересует возможная причастность Медведчука к В.Рубан и Н.Савченко.

“У нас есть вопросы к деятельности „Украинского выбора“ как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также из задач изъяли, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины ...”, - сообщил генпрокурор.

“Сейчас мы изучаем их вероятные контакты”, — сказал он.

Напомним, в эфире программы “Свобода слова” генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в этом году состоятся судебные процессы над большинством лишенных неприкосновенности народных депутатов.

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