Количество российских дипломатов в Украине не менялось с 2014 года, отметил народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Иван Винник. Винник напомнил, что Украина отзывала часть своих представителей из РФ Фото: solydarnist.org "Количество российских дипломатов в Украине не менялось с тех пор, как в 2014 году мы отозвали своего посла для проведения консультаций, и Россия сделала то же самое", – пояснил он.По словам Винника, позже "в связи с рядом событий Украина отзывала еще часть своих дипломатов, и Россия делала то же самое, но в среднем число сотрудников представительств оставалось прежним".26 марта президент Петр Порошенко заявил, что Украина выдворит 13 российских дипломатов в связи с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля в британском Солсбери. До этого о таких мерах объявили власти Великобритании, ряда стран ЕС и США.В Совете Федерации РФ пообещали симметричный ответ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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