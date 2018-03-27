|В WhatsApp добавили новую платежную функцию
|27.03.2018 01:23
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В мессенджере WhatsApp добавлена новая платежная функция, которая в настоящее время проходит этап тестирования. С ее помощью платежи можно совершать через сканирования QR-кодов. Об этом пишет со ссылкой на .
Реализована данная функция последней бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.18.93. Доступна она для загрузки на Play Store.
Настроить ее можно, включив опцию платежей WhatsApp. Далее следует перейти в Настройки в раздел Платежи. Внизу будет находиться опция Новый платеж. Здесь же будет расположена опция Сканировать QR-код.
В настоящее время данная функция работает на территориях, где была запущена платежная система WhatsApp. Однако постепенно она будет становиться доступной во всем мире. С ее помощью можно будет отправлять деньги пользователям, которые значатся в списке контактов, а также в онлайн-магазины.
Ранее сообщалось, что сооснователь WhatsApp .