Киевские рекламщики разместили билборд с призывом вступать в возле Байкового кладбища. Билборд могли видеть все, кто выезжал с территории кладбища или крематория.

Видео об этом опубликовал волонтер АТО Алексей Мочанов на своем Facebook,передает со ссылкой на .

"Надеюсь, что Вооруженные Силы за это не платили, и это дар. А как известно, на "халяву" и уксус сладкий", - написал Алексей.

"Те, кто возвращается с кладбища после похорон вряд ли имеют настроение сразу пойти и устроиться на службу. Этот плакат совсем не работает, я уверен", - добавил Мочанов.

Оккупанты запустили железную дорогу так называемой ЛНР. Обнародовали снимки, на которых видно, что железная дорога пришла в упадок. Под слоем снега едва можно разглядеть пути.

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