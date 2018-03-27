|ВСУ разместили билборд на выезде с кладбища
|27.03.2018 01:45
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Киевские рекламщики разместили билборд с призывом вступать в возле Байкового кладбища. Билборд могли видеть все, кто выезжал с территории кладбища или крематория.
Видео об этом опубликовал волонтер АТО Алексей Мочанов на своем Facebook,передает со ссылкой на .
"Надеюсь, что Вооруженные Силы за это не платили, и это дар. А как известно, на "халяву" и уксус сладкий", - написал Алексей.
"Те, кто возвращается с кладбища после похорон вряд ли имеют настроение сразу пойти и устроиться на службу. Этот плакат совсем не работает, я уверен", - добавил Мочанов.
Оккупанты запустили железную дорогу так называемой ЛНР. Обнародовали снимки, на которых видно, что железная дорога пришла в упадок. Под слоем снега едва можно разглядеть пути.
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