ГПУ вместе с НАБУ проводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкий. Об этом в эфире программы “Свобода слова” сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает .

“В соответствии с законодательством, ГПУ вместе с НАБУ проводила следственные действия, касающиеся, в том числе, руководителя САП господина Холодницкого. Сейчас следственные действия только начинаются. Пока что мне нечего сообщить, потому что только в результате определенных допросов, экспертиз я смогу сообщить о том есть ли признаки уголовных преступлений зафиксированных прослушивающим устройством, которое было установлено в кабинете руководителя САП”, — сказал он.

Напомним, в эфире программы “Свобода слова” генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в этом году состоятся судебные процессы над большинством лишенных неприкосновенности народных депутатов.

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