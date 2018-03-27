25 марта в Днепре посетители кафе устроили стрельбу.

Инцидент произошел около 03:00 ночи возле кафе на ул. Передовой. Пострадал 1 человек, сообщает сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Во время отдыха в кафе 23-летний мужчина заступился за девушку, к которой приставали двое парней. В ходе выяснения отношений пострадавший получил два пулевых ранения из стартового пистолета и удар ножом в руку", - говорится в сообщении.

Нападавшие скрылись с места преступления на такси. В течение часа полицейские задержали их в супермаркете, куда они пошли после стрельбы.

Преступников доставили в отделение полиции. Их обвиняют в хулиганстве. Подозреваемым 20 и 22 года, они жители Днепра, нигде не работают. Мужчинам грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы.

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