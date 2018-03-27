После товарищеского матча сборной Украины против Саудовской Аравии сталсись изменения в статистический данных. Евгений Коноплянка обигнавс Гусева по системе "гол + пас"

Коноплянка отдал голевой пас на Кравца, который открыл счет в матче. Теперь на счету хавбека сборной Украины 25 результативных действий (15 голов и 10 ассистов),передает со ссылкой на .

У Олега Анатольевича, не вызывается в сборную с 2016 года осталось 24 (13 голов и 11 асиситив) результативных действия.

Выше Евгения находятся только два игрока - (61) и Андрей Ярмоленко (49).

Из ныне играющих игроков в топ-10 также входят Руслан Ротань и Евгений Селезнев, 21 и 13 результативных действий соответственно.

Напомним, в товарищеский матч завершился со счетом 1:1. В составе Украины в том матче дебютировал молодой вратарь Андрей Лунин.

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