Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук мог поддерживать контакт с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном и внефракционным нардепом Надеждой Савченко, которых подозревают в попытке силового захвата власти, рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко. Луценко считает "Украинский выбор" центром антиукраинской пропаганды Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook Он назвал "Украинский выбор" центром антиукраинской пропаганды и отметил, что за две недели до задержания главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и внефракционного нардепа Надежды Савченко, прокуратура "ликвидировали несколько ячеек, которые за деньги Москвы, организовали подрывную деятельность на территории Украины". Документы с планами таких действий якобы изъяли в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях.Луценко подчеркнул, что в "Украинском выборе" могли координировать операции, а расследование по этому делу длится уже больше года.Генпрокурор заявил о "вероятной причастности Медведчука к деятельности и Рубана и Савченко""Мы изучаем их контакты", – добавил он.При этом Луценко считает штурм Октябрьского дворца в Киеве сторонниками лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили в декабре 2017 года "частью плана по дестабилизации"."Теракт в центре столицы должен был повлечь за собой наступление российско-террористических войск, в обозе которых двигался бы наш "легитимный" Янукович (экс-президент Виктор Янукович. – )", – пояснил он.Генпрокурор уверен, что существует "глобальный план по изменению, устранению конституционного строя в Украине". По его словам, правоохранители ищут "мозговой центр", который отвечает за его реализацию.17 декабря 2017 года во время стычек возле Октябрьского дворца в центре украинской столицы пострадало 10 правоохранителей и около 20 митингующих. Саакашвили назвал штурм провокацией. Рубана задержали 8 марта 2018 года. Савченко – 22 марта. Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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