Его госпитализировали с автобусной остановки на ул. "Скорую" ему вызвал прохожий,передает со ссылкой на .

Мавроди забрали медики в Боткинскую больницу. Спасти его не удалось - сегодня утром он умер.

С детства болел

Сергей Мавроди родился в Москве в семье монтажника Пантелея Мавроди и экономиста Валентины Федоровны.

В возрасте 5 лет, у него диагностировали двусторонний порок сердца. Окончил 10 классов средней школы и детскую художественную школу. Поступил в Московский государственный институт электроники и математики.

Из института Мавроди чуть не вылетел - продавал копии аудиокассет. В 1983 году задержан на 10 суток за продажу видеозаписей. Срока ареста, когда принималось решение о возбуждении в отношении него уголовного дела, вышло постановление ЦК КПСС "О перегибах", и Мавроди выпустили.

В 1989 году основал кооператив МММ. Занимались распространением компьютеров и оргтехники.

В 1993 - 2005 года - женат на Елене Павлюченко, родом из Украины. Женившись на Мавроди и получив множество титулов на конкурсах краси- "Мисс Запорожье" -92, "Мисс МММ-94.

В 1991 году Мавроди начинает продавать акции. Называет их "билеты МММ". Цены устанавливает сам, постоянно их повышает. 1 февраля 1994 года акции поступили в свободную продажу. За пол года участие в пирамиде берез 15 млн вкладчиков. Это до трети бюджета России.

Фактически заработать смогли первые вкладчики - выплаты первым происходили за счет следующих, и так пока пирамида не лопнула. Юридически покупка и продажа "билетов МММ" юридически были оформлены как добровольные и безвозмездные пожертвования.

Для рекламы пирамиды запускались на ТВ ролики, Мавроди арендовал на один день московский метрополитен в 1993 году. Это обошлось примерно в $1 млн. В тот день всем людям можно было ездить на метро совершенно бесплатно.

4 августа 1994 года Мавроди был арестован по обвинению в сокрытии налогов от доходов. Находясь в тюрьме, Мавроди организовал сбор подписей для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы . 30 октября был избран депутатом российского парламента и его освободили из-под стражи.

2 сентября 1997 года МММ было признано банкротом. За два месяца до декабрьских выборов 1996 года Мавроди лишили депутатского мандата и восстановили против него следственные действия.

Побег и арест

17 декабря 1997 года Сергея Мавроди объявили в международный розыск. Разгневанные вкладчики несколько раз устраивали большие митинги под офисом МММ в Москве. Перекрывали дороги. Но государство отказалось им помогать. Ущерб оценили в $100 млн.

5 лет ему удавалось скрываться. Однако, находясь в розыске, он создал полностью виртуальную пирамиду - виртуальную фондовую биржу Stock Generation. Она была зарегистрирована в Доминиканской республике и оформлена как азартная игра. На нее подписались 275 тыс. Граждане и Западной Европы.

31 января 2003 года Мавроди арестовали в Москве, на съемной квартире на Фрунзенской набережной. Во время задержания у него был обнаружен поддельный паспорт на имя гражданина Юрия Зайцева. Суд дал ему 4,5 года и штраф - 10 тыс. руб. Сидел в СИЗО "Матросская тишина".

МММ и Украина

В 2011 году Мавроди попытался восстановить пирамиду МММ-2011.В результате потерпела крах и в мае 2012 года против Мавроди в России вновь возбудили уголовное дело.

В Украине его сторонники создать 3 августа 2012 года политическую партию "Ми Маємо Мету". Эта партия выдвинула Дениса Пушилина кандидатом в депутаты на выборах в Верховную Раду в 94 избирательному округу Киевской области. В 2014 году Пушилин стал одним из адептов войны в Донбассе, был в так называемом руководстве ДНР.

По данным , МММ финансирует пункты вербовки наемников для боевиков на Донбассе в 2014 году.

"Финансирование терроризма осуществляется, казалось бы, давно забытыми структурами, такими как МММ. Два мошенники с этой финансовой структуры вообще представляются и являются представителями террористической организации ДНР на территории , только в Курганской области. Фамилии называть не буду, но против них ведется следствие", - заявлял тогда глава .

5 цитат Мавроди

О заработках:

"Кто, кроме меня, заработал? Миллионы заработали. Ведь участников МММ было 15 млн. Пирамиду развалила власть. Люди потеряли деньги. И, конечно, начали кричать и возмущаться. А те, кто выиграл, молчали. Поэтому было чувство, что пострадали все. Это не так".

О нынешних пирамидах:

"Тогдашний МММ такой, как сейчас, быть не мог. Развалить нынешний не удастся никому. Нету единого счета; нет юридического лица, офиса, ничего нет. Фантом. Финансовая фата-моргана. Воздух. Все распределено по счетам организаций. Готовимся к войны против всех. На определенном этапе этого не избежать. Поэтому должно быть никаких болевых узлов и нервных точек".

О своих планах:

"Устраиваю финансовый апокалипсис и собираюсь все разрушить. Все правительства мира - мои враги".

Об экономике:

"Экономика - это не наука, а шарлатанство. Она ничего не может предсказать".

58-летняя Людмила Бондарчук из города Гадяч Полтавской обл в ​​2012 году в ноябре вложила в МММ-2011 2,5 тыс. грн. В феврале получила 11 тыс. Купила за эти деньги ноутбук и поставила памятник родителям на кладбище.

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