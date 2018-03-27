Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала "варварским" покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Мэй о Скрипалях: Их состояние вряд ли изменится в ближайшем будущем Фото: EPA По ее словам, в конце прошлой недели врачи "указали, что их состояние вряд ли изменится в ближайшем будущем, и они, вероятно, не смогут полностью восстановиться".Мэй отметила, что это подтверждает "совершенно жестокий характер" атаки, из-за которой в опасности пребывали более 130 человек.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Кремль отверг подозрения Лондона.14 марта власти Великобритании объявили о высылке из страны 23 российских дипломатов. Россия внесла в списки персон нон грата такое же количество британских представителей.26 марта председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что российских дипломатов вышлют из 14 стран ЕС. В этот же день глава Белого дома Дональд Трамп приказал депортировать из США 60 сотрудников дипмиссий РФ. Также американские власти закроют российское Генконсульство в Сиэтле.13 российских дипломатов выдворит Украина.В Совете Федерации РФ пообещали симметричный ответ на такие действия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта мэй что дочь его Теги: мир