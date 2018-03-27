Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала "варварским"
покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его
дочь Юлию. Мэй о Скрипалях: Их состояние вряд ли изменится в
ближайшем будущем Фото: EPA По ее словам, в конце прошлой недели
врачи "указали, что их состояние вряд ли изменится в ближайшем
будущем, и они, вероятно, не смогут полностью восстановиться".Мэй
отметила, что это подтверждает "совершенно жестокий характер"
атаки, из-за которой в опасности пребывали более 130 человек.4
марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник
Бейли. Позже его выписали.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Кремль отверг
подозрения Лондона.14 марта власти Великобритании объявили о
высылке из страны 23 российских дипломатов. Россия внесла в
списки персон нон грата такое же количество британских
представителей.26 марта председатель Европейского совета Дональд
Туск сообщил, что российских дипломатов вышлют из 14 стран ЕС.
В этот же день глава Белого
дома Дональд Трамп приказал депортировать из США 60
сотрудников дипмиссий РФ. Также американские власти закроют
российское Генконсульство в Сиэтле.13 российских
дипломатов выдворит Украина.В Совете Федерации РФ
пообещали симметричный ответ на такие действия.
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