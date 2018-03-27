Дипломаты, которых вышлют из Австралии в связи с отравлением
российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, являются
сотрудниками разведки РФ, отметили в своем заявлении
премьер-министр Малкольм Тернбулл и глава МИД Джулия Бишоп. Власти
Австралии осудили "безрассудное поведение РФ" Фото: aph.gov.au
Отмечается, что высылаемые дипломаты являются сотрудниками разведки
РФ. Их депортируют в течение семи дней.Тернбулл и Бишоп считают,
что "безрассудное и преднамеренное поведение" российских властей
угрожает международной безопасности и глобальным правилам
нераспространения химического оружия.4 марта 2018 года 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери. Официальный
Лондон заявил, что во время покушения использовался
разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".
Кремль отверг подозрения. 14 марта власти
Великобритании объявили о высылке из страны 23 российских
дипломатов. Россия внесла в списки персон нон грата такое
же количество британских представителей.26 марта председатель
Европейского совета Дональд Туск сообщил, что российских
дипломатов вышлют из 14 стран ЕС. В этот же день глава Белого
дома Дональд Трамп приказал депортировать из США 60
сотрудников дипмиссий РФ. Также американские власти закроют
российское Генконсульство в Сиэтле.13 российских
дипломатов выдворит Украина.В Совете Федерации РФ
пообещали симметричный ответ на такие действия.
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