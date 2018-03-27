По случаю 4-й годовщины создания Национальной гвардии президент Украины присвоить двум полкам Нацгвардии имена известных казацких полковников.

8 полк оперативного назначения НГУ носить имя Ивана Богуна, говорится на сайте президента Украины,передает со ссылкой на .

Кроме того, Порошенко также подписал приказ о присвоении 18 полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины имени Дмитрия Вишневецкого и в дальнейшем именовать его - 18 полк оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Национальной гвардии Украины.

Соответствующие Указы Глава государства подписал с целью восстановления исторических традиций национальной армии. Так хотят увековечить память украинцев, совершивших весомый вклад в создание и развитие государства, а также защита ее территориальной целостности и независимости, национально-патриотического воспитания личного состава Национальной гвардии Украины.

Во время торжественного мероприятия по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии Украины в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений НГУ Президент вручил знамена частей командирам соответствующих полков.

Президент также вручил нацгвардийцам государственные награды за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.

12 марта 2014 восстановили Национальную гвардию Украины, во время российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Уже на следующий день Украины утвердила закон и финансирование Национальной гвардии.

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