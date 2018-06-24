С помощью свадебного платья невеста может подчеркнуть фигуру и даже сделать ее зрительно изящнее. А может напрочь испортить все удовольствие от ее разглядывания, если подберет неправильный . Но портал Nashasvadba.net поможет тебе избежать этих ошибок и подскажет, как подобрать лучшее свадебное платье по фигуре.

1. Если у тебя широкие бедра: каким должно быть свадебное платье?

Что тебе нужно в свадебном наряде: юбка, которая расширяется к полу от линии талии, образуя букву А. Она подчеркнет узкую талию и скроет широкие бедра. Более прочная ткань, такая как атлас или тафта, очень хорошо подойдет для свадебного платья, так как не будет прилипать к ногам. А лиф с тонкими лямками или V-образный вырез выгодно подчеркнут изящные формы верхней части тела.

Помни, что: Классический А-образный силуэт подходит к более формальной свадьбе, но платье можно немного «упростить», если использовать более повседневные ткани, такие как шитые кружева или шелковая чесуча.

2. Если у тебя большая грудь

Что тебе нужно в свадебном наряде: платье с глубоким овальным вырезом. Оно поможет открыть лицо и показать зону декольте, но не слишком акцентировать на ней внимание. Если же тебе нравятся свадебные платья без бретелек, вместо обычной прямой линии, выбери лиф с небольшим вырезом посередине, как будто в форме сердца. В нём грудь будет выглядеть даже больше и привлекательнее.

Помни, что: сверкающая ткань лифа (такая как органза, атлас или шелк) придаст груди ещё больший объем и будет акцентировать на ней внимание. То же самое касается и тканей, собранных в рюш.

3. Если ты полненькая невеста

Что тебе нужно для свадебного наряда: платье в стиле ампир до пола, с юбкой, которая начинает расширяться от линии под грудью и переходит в А-образный силуэт. Убедись, что шов, от которого платье начинает расширяться, не проходит по самой линии груди, и что ткань не образует складок. Иначе платье будет похоже на одежду для беременных. Наряд должен подчеркивать твою фигуру в выгодном свете, если он слишком свободный, это только создаст иллюзию лишних килограммов.

Помни, что: для свадебной церемонии тебе нужна такая ткань, как атлас, которая скорее создает структуру, чем просто ниспадает. Если же тебе очень нравятся легкие воздушные ткани, выбери платье из более плотного основного материала, покрытого расшитой сеткой.

4. Если у тебя широкая талия

Что тебе нужно для свадебного наряда: платье, которое стягивается на самом узком месте талии и постепенно расширяется в А-образный силуэт. Когда выбираешь лиф, ищи что-то с насыщенной текстурой, это скроет недостатки фигуры и создаст эффект корсета. Наилучший вырез в твоём случае – это глубокий V-образный вырез, который будет привлекать внимание к вертикали, а не к горизонтали.

Помни, что: тебе нужно избегать прямых платьев, которые расширяются книзу. Они только подчеркнут самую широкую часть тела и скроют самую изящную – бедра и колени.

5. Если ты высокая невеста

Что тебе нужно для свадебного наряда: простой силуэт. Главная стратегия здесь — это подчеркнуть твои естественные формы, и каждый элемент платья (приспущенная линия талии, шлейф, и т.д.) должен соответствовать твоим пропорциям. Если у тебя , они должны закрывать запястье, иначе наряд на тебе будет смотреться несколько нелепо.

Невеста, помни, что: если у тебя высокая фигура, твой выигрышный вариант, что касается отделки, именно простота. Платье с миллионом розочек и сборок на высокой стройной фигуре может выглядеть слишком претенциозно.

6. Если у тебя прямая фигура, невеста

Что тебе нужно для свадебного платья: наряд, который создаст округлости там, где их нет. Попробуй узкое платье из легкого тонкого атласа, с диагональным низом, или которое расширяется снизу. Округлый боковой шов сделает твой силуэт изящным и сексуальным. Или же присмотри пышное платье, обтягивающее на линии талии, с юбкой в пол. Такой наряд подчеркнет стройность твоей фигуры и скроет узкие бедра.

Помни, что: если у тебя маленькая грудь, подбирай лиф с отделкой или рюшами – они помогут создать объем.

7. Если ты невеста невысокого роста

Что тебе нужно для свадебного наряда: узкое платье, или А-образный силуэт. Подбери наряд с завышенной талией, чтобы визуально удлинить нижнюю часть тела. В выборе тканей никаких ограничений нет. Но детали должны быть не слишком громоздкими (не стоит брать платье с «фонариками») и сосредотачиваться на лифе, чтобы привлекать взгляд к верху.

Помни, что: тебе нужно быть осторожной со свадебным платьем с заниженной талией, так как оно создаст чувство очень коротких ног, и с пышными юбками, поскольку в миллионе подкладок можно легко запутаться. Также избегай нарядов длиной до середины икры, они тоже визуально укоротят ноги.

8. Если у тебя маленькая грудь

Что тебе нужно для свадебного наряда: лиф с рюшами. Дополнительная ткань в верхней части свадебного платья создаст иллюзию округлых форм и придаст объем. Такой же эффект создаст и лиф с подкладкой на груди.

Помни, что: правильно подобранный бюстгальтер поможет тебе придать желаемую форму груди. Но так как большинство свадебных платьев идут без бретелек и с открытой спиной, твои возможности в выборе белья немного ограничены. Поэтому лучше только использовать силиконовые чашечки.

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