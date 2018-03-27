Еврокомиссия недовольна извинениями, принесенными главой американской компании Facebook Марком Цукербергом в связи с несанкционированным сбором личных данных пользователей одноименной социальной сети британской аналитической фирмой Cambridge Analytica в интересах предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Информационное агентство получило в свое распоряжение письмо, которое еврокомиссар по юстиции, потребительской политике и гендерного равенства Вера Юрова направила исполнительному директору Facebook Шерил Сэндберг. В нем также содержится требование гарантий того, что подобные случаи не повторятся в будущем.

“Мне очень жаль, что недавние официальные комментарии Facebook, в том числе генерального директора Марка Цукерберга, не смягчили мою обеспокоенность”, — привело в понедельник агентство Reuters выдержки из послания. “Это особенно разочаровывает, учитывая наши усилия, направленные на то, чтобы выстроить с вами и вашими коллегами отношения, основанные на доверии. Теперь это доверие ослабло”, — отмечается в письме.

“Были ли нарушены персонални данные граждан ЕС в ходе недавнего скандала?” — спросила еврокомиссар. Она также попросила исполнительного директора Facebook выразить мнение по поводу необходимости ужесточения правил работы соцсетей. Юрова ожидает ответа Сэндберга в течение двух недель.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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