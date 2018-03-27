По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2017 году рост ВВП Украины составил 2%. Эксперты предупредили о возможных рисках из-за выборов в Украине в 2019 году Фото: EPA В 2017 году, по данным Fitch, экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление, а рост ВВП составил 2%."Институциональная среда в Украине является недостаточно прозрачной и развитой, что негативно сказывается на долгосрочном развитии и бюджетном планировании", – добавили эксперты.Отмечается, что правительство страны "находится под давлением в связи с непростой программой реформ, проведение которых является условием предоставления МВФ внешнего финансирования"."В преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году возрастают политические риски, связанные с интересами влиятельных политических кругов и фрагментированностью политических партий", – предупредило агентство.Fitch резюмирует, что "высокий, хотя и снижающийся, уровень инфляции и процентных ставок делает проведение долговой и инвестиционной политики непростой задачей".Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП в Украине в 2018 году составит 3%. Международное агентство Moody's – 3,5%, Всемирный банк – 4%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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