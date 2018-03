У американских и британских властей нет доказательств причастности Кремля к покушению на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, подчеркнул посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Антонов: Оппонентам не нравится сильная и мощная Россия Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США / Facebook По его словам, у американских и британских властей нет доказательств причастности Кремля к покушению на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.Антонов убежден, что "оппонентам не нравится сильная и мощная Россия". При этом посол увязал решение о депортации дипломатов с пожаром в торговом центре в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека."В день трагедии в Кемерово мы увидели от официального Вашингтона эмоциональную глухоту, безразличие и бездушие. Нам просто решили сделать больнее", – отметил Антонов.Посол РФ верит, что "правда всплывет"."Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет", – резюмировал он. https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/763316773878715 4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Официальный Лондон заявил, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Кремль отверг подозрения. 14 марта власти Великобритании объявили о высылке из страны 23 российских дипломатов. Россия внесла в списки персон нон грата такое же количество британских представителей.26 марта председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что российских дипломатов вышлют из 14 стран ЕС. В этот же день глава Белого дома Дональд Трамп приказал депортировать из США 60 сотрудников дипмиссий РФ. Также американские власти закроют российское Генконсульство в Сиэтле.13 российских дипломатов выдворит Украина. Двоих – Австралия.В Совете Федерации РФ пообещали симметричный ответ на такие действия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



