|Посол РФ в США заявил, что Кремль не даст себя спровоцировать на "эмоциональный срыв"
|27.03.2018 04:51
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https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/763316773878715
4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Официальный Лондон заявил, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Кремль отверг подозрения. 14 марта власти Великобритании объявили о высылке из страны 23 российских дипломатов. Россия внесла в списки персон нон грата такое же количество британских представителей.26 марта председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что российских дипломатов вышлют из 14 стран ЕС. В этот же день глава Белого дома Дональд Трамп приказал депортировать из США 60 сотрудников дипмиссий РФ. Также американские власти закроют российское Генконсульство в Сиэтле.13 российских дипломатов выдворит Украина. Двоих – Австралия.В Совете Федерации РФ пообещали симметричный ответ на такие действия.
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